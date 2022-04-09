Россияне не позволяют эвакуировать жителей Луганщины, каждый день – как последний, – Гайдай

Войска страны-агрессора не позволяют эвакуировать мирных жителей Луганской области. Но местные власти делают все возможное для того, чтобы как можно больше людей добрались до безопасных мест.

Глава Луганской области Сергей Гайдай подчеркнул, что каждый день – как последний. Так он прокомментировал работу пяти гуманитарных коридоров, которые открыли в области.

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Оккупанты постоянно срывают эвакуацию мирного населения

9 апреля на Луганщине заработали пять гуманитарных коридоров. Гражданских будут вывозить из Северодонецка, Лисичанска, Рубежного, Попасной и Горской общины. Места сборов:

Северодонецк: проспект Химиков, 28;

Лисичанск: РТИ (РТИ), 40 лет Победы; улица Сосюры, 324, ГСЧС;

Попасная: улица Первомайская, 42;

Горское: улица Гагарина, 13а;

Нижнее: улица Парковая, 13;

Рубежное: улица Чехова, 11.

Ежедневно вывозим людей под жуткими обстрелами – "режима тишины" враг не соблюдает в принципе. О чем можно говорить, если несколько попыток спасти жителей Попасной были напрасными? Туда вообще трудно добраться,

– подчеркнул Гайдай.

Он также добавил, что эвакуация из Рубежного по сути номинальная. А все потому, что большинство местных жителей не могут выбраться из центрального района, который оккупировали орки.

Глава Луганской области призвал людей уезжать и сохранить себе жизнь, если есть такая возможность. Их уже ожидают автобусы на местах сбора.

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