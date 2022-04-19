Россияне, не сейте панику фейками о "Москве" – никаких сыновей у вас отродясь не было

Прочла сообщение такой себе Тарасовой в сети. Ищет сына, говорит, исчез на бывшем флагмане Черноморского флота.

"Непреклонная" вера в рупоры Кремля

Во-первых, по "Первому каналу" сказали, что на крейсере "Москва" никаких потерь нет. Я слушала ведущую, слово в слово: все моряки были своевременно эвакуированы.

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"Первый канал" врать не будет. Это не какая-нибудь пропагандистская контора, это серьезное средство массовой информации.



Родители оккупантов из потопленного крейсера "Москва" жалуются, что не могут их найти / Фото из фейсбука Натальи Садыковой

Был сын – и нет

Во-вторых, в генштабе Российской Федерации заявляют, что погибших нет. Генеральный штаб такой страны тоже обманывать не будет. Крейсер утонул сам, когда его буксировали в Севастополь. Экипаж эвакуирован. Никто без вести не исчезал. В России ценят жизнь каждого военного. Не сейте панику.

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В-третьих. Терзают меня смутные сомнения, что вы, женщина, – обычная провокаторша. И никакого сына у вас никогда не было. Придумали себе какого-нибудь Марка. Между прочим, за ложь о российской армии можно сесть на нары, всерьез и надолго. Набежали мамки с фейками. Успокойтесь.

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