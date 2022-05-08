Россияне не уверены, что пришли в Украину надолго, – экс-работник СБУ

Разведка США утверждает, что Россия до середины мая попытается присоединить к своему составу оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. Однако даже сами оккупанты не уверены, что пришли в Украину надолго.

Об этом рассказал эксперт Украинского института будущего, экс-работник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

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По его словам, все украинские территории, временно оккупированные Россией, мы сможем вернуть только военным путем.

Других путей у нас нет. Возвращаем Херсонщину, Запорожье. Ну их документы (оккупантов – 24 канал) не стоят абсолютно ничего. Мировое сообщество заявит, что не признает эти документы и даже не встанет вопрос о необходимости какого-либо решения "нового российского правительства", чтобы они их вернули. Иван Ступак Эксперт Украинского института будущего, экс-сотрудник СБУ

Как отметил Ступак, россияне отправили на территорию временно оккупированных территорий своих "представителей", которые в унисон рассказывают, что пришли туда надолго и теперь это якобы российская территория.

"Когда о таком заявляют, это значит, что они вообще не уверены в том, что пришли сюда надолго. Это попытка убедить местную элиту в том, что они надолго, убедить местных коллаборантов еще больше сотрудничать", – отметил экс-работник СБУ.

Впрочем, как добавил Ступак, несмотря на все старания россиян, это не выглядит убедительно.

Война России с Украиной: важные новости

Российские оккупанты уже 74 сутки продолжают полномасштабную войну против Украины. По данным Генштаба ВСУ, враг наступает на Лиманском, Попаснянском, Северодонецком и Авдеевском направлениях.

В Луганской области в Белогоровке россияне нанесли авиаудар по местной школе. Предварительно известно о гибели 60 человек. Они оказались под завалами.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что россияне, прикрываясь режимом тишины, устроили новую точку для корректировки обстрелов и ведения снайперского огня по заводу "Азовсталь" в Мариуполе.

На Бессарабском направлении ситуация также остается напряженной. Вооруженные формирования в Приднестровском регионе и подразделения оперативной группы российских войск находятся в боевой готовности.

Ступак рассказал о возможных действиях россиян в Украине: смотрите видео