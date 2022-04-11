Россияне не возмутятся потерям на войне, там нет мозга, – Фейгин

В Генштабе ВСУ сообщили о 19,5 тысячах погибших российских солдат в войне против Украины. Казалось, бы это достаточно значительное число, чтобы русские начали о чем-то догадываться.

Впрочем, для самих россиян потери не имеют никакого смысла. Об этом в эфире 24 канала сказал российский правозащитник Марк Фейгин.

Внимание После 9 мая война может перейти в другую фазу, – Фейгин

В России реальных цифр, конечно же, не называют. Эти данные у них засекречены еще с 2014 года. В тамошнем Минобороны говорят, что погибло лишь 1 350 их военных.

"Россияне сами же сложить цифры вместе не могут. Они не понимают, когда прячут в своих городах и селах военных, что то же самое происходит в десятках, если не сотнях мест", – пояснил Фейгин.

Поэтому он посоветовал включать критическое мышление и рациональный подход. И задать себе следующий вопрос – а для чего они все поумирали.

Здесь у них есть страх осознать бессодержательность, вредность и преступность войны. Но у них нет мозга для этого, есть нервный узел, как у насекомых. Эти люди не возмутятся, даже если узнают реальное количество потерь,

– считает Фейгин.

И добавил, даже если россияне поймут, что погибло очень много людей, они не поймут, за что. Однако разговоры подобные есть.

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