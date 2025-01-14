"На людей им наплевать": какие проблемы с отоплением переживает оккупированный Донбасс

На временно оккупированных территориях россияне отказывают в выдаче угля местным жителям, чьи населенные пункты не газифицированы. В то же время российская пропаганда нагло врет о том, как так называемые оккупационные администрации обеспечивают людей всем необходимым.

В эфире 24 Канала доктор философии по правоведению, основатель "Восточной правозащитной группы" Павел Лисянский рассказал, как в нечеловеческих условиях, которые создают оккупанты, выживают украинцы в Донецкой области и к каким трагическим последствиям приводит жестокость россиян.

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"Оккупанты толкают людей на смерть"

Российские захватчики массово отказывают местным жителям на оккупированных территориях в выдаче бытового топлива или денежной компенсации за приобретенный уголь. Отказы происходят по двум причинам:

отсутствие регистрации права собственности на жилье по российским законам;

отсутствие паспорта гражданина России.

Действия оккупантов вынуждают людей летом ходить по заброшенным шахтам и собирать уголь. В старые копанки можно залезть и насобирать себе несколько сумок угля, но это крайне опасно. Только в 2024 году было зафиксировано по меньшей мере пять смертей местных жителей в Луганской и Донецкой областях.

Люди идут в шахту, дышат там воздухом, травятся и умирают. Оккупанты толкают людей на смерть, потому что не могут обеспечить поставки угля. Жизнь людей на оккупированных территориях россиянам просто не интересна. Для них чем больше украинцев умрет, тем лучше,

– отметил основатель "Восточной правозащитной группы".

Отопление домов для жителей Донецкой и Луганской областей – извечная проблема, ведь большинство населенных пунктов были не газифицированы. До 2014 года в регионе действовали целые программы бесплатной выдачи угля пенсионерам, людям, которые отработали на шахте определенный период и тому подобное.

Например, Дебальцево, которое захватили россияне, было крупным железнодорожным узлом, но в этом городе не было газа. Там люди отапливали дома углем или дровами, или с помощью электричества.

Таких не газифицированных городков в Донецкой и Луганской областях было много. Как правило, шахты строились еще во времена Советского Союза в полях, а потом возле них возникали поселки и их никто не газифицировал. Поэтому мы можем говорить о сотнях населенных пунктов, которые остались без топлива, ведь раньше его бесплатно раздавали людям,

– сказал Лисянский.

Сейчас оккупанты продают топливо за большие деньги. Пенсионеры бабушка с дедушкой не могут себе этого позволить. Поэтому в Донецкой и Луганской областях есть целые населенные пункты, которые на сегодня фактически вымерли.

К слову, Кремль пообещал мариупольцам новые квартиры, ведь их дома уничтожила российская армия. Однако за почти три года люди так и не получили жилье.