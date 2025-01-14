В етері 24 Каналу доктор філософії з правознавства, засновник "Східної правозахисної групи" Павло Лисянський розповів, як у нелюдських умовах, які створюють окупанти, виживають українці на Донеччині та до яких трагічних наслідків призводить жорстокість росіян.

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"Окупанти штовхають людей на смерть"

Російські загарбники масово відмовляють місцевим жителям на окупованих територіях у видачі побутового палива або грошової компенсації за придбане вугілля. Відмови відбуваються з двох причин:

відсутність реєстрації права власності на житло за російськими законами;

відсутність паспорта громадянина Росії.

Дії окупантів змушують людей влітку ходити по закинутих копальнях й збирати вугілля. У старі копанки можна залізти й назбирати собі кілька сумок вугілля, але це вкрай небезпечно. Тільки у 2024 році було зафіксовано щонайменше п'ять смертей місцевих мешканців у Луганській та Донецькій областях.

Люди йдуть в копальню, дихають там повітрям, травляться й помирають. Окупанти штовхають людей на смерть, тому що не можуть забезпечити постачання вугілля. Життя людей на окупованих територіях росіянам просто не цікаве. Для них чим більше українців помре, тим краще,

– зазначив засновник "Східної правозахисної групи".

Опалення будинків для мешканців Донецької та Луганської областей – одвічна проблема, адже більшість населених пунктів були не газифіковані. До 2014 року у регіоні діяли цілі програми безплатної видачі вугілля пенсіонерам, людям, які відпрацювали на шахті певний період тощо.

Наприклад, Дебальцеве, яке захопили росіяни, було великим залізничним вузлом, але у цьому місті не було газу. Там люди опалювали будинки вугіллям чи дровами, або за допомогою електрики.

Таких не газифікованих містечок на Донеччині та Луганщині було багато. Як правило, шахти будувалися ще за часів Радянського Союзу в полях, а потім біля них виникали селища і їх ніхто не газифікував. Тому ми можемо казати про сотні населених пунктів, які залишилися без палива, адже раніше його безплатно роздавали людям,

– мовив Лисянський.

Зараз окупанти продають паливо за великі кошти. Пенсіонери бабуся з дідусем не можуть собі цього дозволити. Через це на Донеччині та Луганщині є цілі населені пункти, які на сьогодні фактично повимирали.

До слова, Кремль пообіцяв маріупольцям нові квартири, адже їхні будинки знищила російська армія. Однак за майже три роки люди так і не отримали житло.