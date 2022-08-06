Если бы ВСУ получили HIMARS раньше, то смогли бы спасти Мариуполь, – посол Польши

В Польше убеждены, что если бы украинская армия получила HIMARS раньше, то мариупольской трагедии могло бы не произойти – это оружие сильно повлияло бы на ход событий.

Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий объяснил, что если бы у Украины были эти РСЗО, украинская армия помешала бы российским захватчикам войти в город.

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Почему в Польше убеждены, что HIMARS помогли бы в битве за Мариуполь

Дело в том, что ВСУ стояли в 100 километрах от города на равнинной местности и не имели возможности сдвинуть линию фронта. Так что дальнобойная РСЗО в той битве очень помогла.

Мы прекрасно понимаем, что если бы HIMARS дошел до Украины раньше, мариупольская трагедия могла бы не произойти. Украинцы просто стояли в 100 километрах от этого города, их разделяла равнинная местность, они не могли сдвинуть линию фронта и были вынуждены напрасно наблюдать за трагедией своих товарищей. Если бы у них были эти пусковые установки, они бы не позволили россиянам войти в город,

– сказал Цихоцкий.

Посол Польши верит в победу Украины

Также Бартош Цихоцкий заявил, что даже не сомневается в том, что Украина сможет победить россию в этой войне. Главное, чтобы Запад продолжал поддерживать Украину. Правда, победа может быть тяжелой – это не только вопрос времени, но и большого количества жертв и разрушений.

Да я и не сомневаюсь (что Украина победит – 24 канал). Если не произойдет какой-то непонятный поворот, который заставит Запад перестать поддерживать Украину в военном и экономическом отношении и наказать россию санкциями – мне сложно даже придумать причину, по которой это должно произойти – Украина будет защищаться. Это не только вопрос времени, но и масштабов жертв и разрушений,

– сказал он.

Поэтому он предложил каждому из мировых лидеров спросить себя: "собираемся ли мы смотреть, как Украина истекает кровью и, наконец, победит".

Тем временем российские захватчики продолжают вести себя как террористы. В том числе и в Мариуполе. Сейчас на сцене мариупольской камерной филармонии россияне собирают тюремные клетки. Сообщается, что в сентябре оккупанты планируют устроить показательный самосуд над украинскими воинами.

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