Ночью россияне атаковали объект критической инфраструктуры в Винницкой области и дом в Николаеве

После успехов защитников оккупанты обстреляли Виннитчину и Николаев. По предварительной информации, жертв нет.

Об обстреле Винницкой области сообщил глава ОВА Сергей Борзов. По его словам, враг ударил по одному из объектов критической инфраструктуры.

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"11 ноября началось с тревоги. Жертв нет. Работают спасательные службы", – написал Борзов.

Что произошло в Николаеве

Представитель оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона рассказала об обстрелах в Николаеве. Россияне попали в жилой дом.

Люди под завалами ранены. Будем надеяться, что обойдется без жертв, но понимаем, что атаки продолжаются, – сообщила спикер.

В Черном море появились катера с ракетами "Калибр". Это может свидетельствовать о том, что у врага нет успехов, и он испытывает существенные поражения на суше, усиливает ракетный террор, атакует дронами. Как отметила Гуменюк, недавнее попадание дронами в Винницкой области – это также отзывы мести.

"Наше продвижение по суше отражается в тактике поведения врага", – добавила спикер.

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