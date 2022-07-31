россияне ночью обстреляли Никополь: людей предупреждали об угрозе

31 июля 2022 , 02:31
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Источник:

Евгений Евтушенко

российские оккупанты снова атаковали Никополь. Буквально накануне местные власти предупреждали об опасности.

Соответствующую информацию сообщил глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко. Вечером 30 июля писали, что Никопольский район снова под угрозой обстрелов, поэтому людей просили находиться в укрытиях. 

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Обстрелян город Никополь,
– сообщил Евтушенко. 

Чиновник написал об этом ориентировочно в 02:29 31 июля, а в 02:33 обстрел повторился. 

Следует заметить, что угроза артиллерийских обстрелов в городе и в Никопольском районе началась еще в 20:58 30 июля и не прекращалась по состоянию на 2:41 31 июля. 

Тогда глава Никопольской РГА Евгений Евтушенко предупредил, что снова есть вероятность обстрелов населенных пунктов района, расположенных на берегу Каховского водохранилища. 

Кратко об обстрелах Никополя

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Автор: Діана Квасневська