Россияне ночью обстреляли порт Николаева: предварительно, обошлось без жертв
22 марта 2022 , 10:27Читати новину українською
Источник:фейсбук Администрации морских портов
В ночь на 22 марта российские наемники обстреливали порт Николаева. По предварительной информации жертв в результате атаки оккупантов нет.
Известно лишь то, что значительные повреждения получила портовая инфраструктура. Об этом сообщает Администрация морских портов.
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Отметим, что ранее в результате обстрелов оккупанта вспыхнул пожар на АЗС в Николаеве. Сообщается о трех погибших.
Также накануне глава Николаевской области отметил, что российские наемники сбросили бомбы на больницу и отель в городе. Бомбы сбросили с парашютов прямо в центр города, в парк.
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