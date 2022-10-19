Эвакуация или депортация: Данилов сказал, почему оккупанты хотят вывезти из Херсона людей

Российские оккупационные власти объявили об "эвакуации" из Херсона. Такое было уже когда-то в 2014 году в Крыму.

Об этом для 24 канала рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. По его словам, депортация и замена украинцев другими гражданами была в Крыму, но на это не было реакции. Похожий сценарий, по мнению Данилова, враг хочет реализовать в Херсоне.

К теме Путин подал два сигнала, – военный эксперт о "военном положении" на оккупированных территориях

"Тогда мир не реагировал, а зря. Мы не исключаем, что тех людей они могут принудительно переселять на другие территории России якобы под лозунгом, спасающим их жизнь. Это сложная ситуация", – сказал Данилов.

Доказательства российских преступлений

Оккупанты распространяют открытки в Херсонской области с призывом об эвакуации. Там изображен триколор и якобы российская семья. Секретарь СНБО отметил, что там вообще граждане иностранных стран и захватчики не могут сделать даже такую вещь качественно.

То, что они делают эти вещи под триколором, это еще один кирпичик к тому, что обязательно будет в Гааге или в другом месте, где будет международный трибунал над этими преступниками, – подчеркнул Данилов.

Он отметил, что россияне занимаются именно депортацией украинцев, а не перемещением или добровольными вещами. Оккупантов должны осудить все институты, которые есть в мировом сообществе.

"Я могу сказать, что в последнее время, когда представители ЕС начали называть вещи своими именами, когда ООН в конце концов движется к выполнению своего устава, если так будет продолжаться дальше, то вопрос совместной победы над Россией будет лишь ускоряться", – добавил Данилов.

Обратите внимание – полный разговор с Алексеем Даниловым: смотрите видео

Что происходит на оккупированных территориях: последние новости