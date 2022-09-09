Оккупанты объявили Волчанск центром Харьковской области: убегают из Купянска

Российские войска объявили о переносе "столицы" временно оккупированных районов Харьковской области в Волчанск, расположенный на Севере неподалеку от границы с россией.

Оккупанты бегут в Волчанск

Российские войска решили бежать из города Купянск. Захватнические войска не на шутку паникуют. Ранее в Институте изучения войны отметили, что в течение следующих 72 часов ВСУ смогут отвоевать Купянск.

Внимание За три дня ВСУ на Харьковщине продвинулись на 50 километров

Поэтому оккупационное "правительство" решило бежать из Купянска, где они находились в течение весны и лета. Об этом сообщил коллаборант Евгений Евтушенко. Мол, "на фоне всех событий и эвакуации правительства из Купянска областной центр переносится в Волчанск".

Российские СМИ тоже подтверждают, что ВСУ уже слишком близко подобрались к Купянску. А вот официальные власти молчат о провалах в Харьковской области и даже не объявили, что потеряли Балаклею.

Коротко о контрнаступлении ВСУ в Харьковской области

ВСУ продолжают проводить успешное и эффективное контрнаступление на Харьковском направлении. Пока враг ожидал активности только на Юге, нашим военным удалось выбить его в Харьковской области.

По данным генштаба, нашим защитникам удалось всего за 3 дня продвинуться почти на 50 километров.

ВСУ освободили из-под оккупации Балаклею. Вскоре ее подтвердил президент. Владимир Зеленский выложил видео, как над Балаклеей развевается украинский флаг.

Бои за Балаклею стали подлинным разгромом российской армии. Об этом свидетельствует разбросанная на дороге вражеская техника.

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