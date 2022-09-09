Оккупанты объявили Волчанск центром Харьковской области: убегают из Купянска

9 сентября 2022 , 11:35
Читати новину українською

Российские войска объявили о переносе "столицы" временно оккупированных районов Харьковской области в Волчанск, расположенный на Севере неподалеку от границы с россией.

Оккупанты бегут в Волчанск

Российские войска решили бежать из города Купянск. Захватнические войска не на шутку паникуют. Ранее в Институте изучения войны отметили, что в течение следующих 72 часов ВСУ смогут отвоевать Купянск.

Внимание За три дня ВСУ на Харьковщине продвинулись на 50 километров

Поэтому оккупационное "правительство" решило бежать из Купянска, где они находились в течение весны и лета. Об этом сообщил коллаборант Евгений Евтушенко. Мол, "на фоне всех событий и эвакуации правительства из Купянска областной центр переносится в Волчанск".

Российские СМИ тоже подтверждают, что ВСУ уже слишком близко подобрались к Купянску. А вот официальные власти молчат о провалах в Харьковской области и даже не объявили, что потеряли Балаклею.

Коротко о контрнаступлении ВСУ в Харьковской области

  • ВСУ продолжают проводить успешное и эффективное контрнаступление на Харьковском направлении. Пока враг ожидал активности только на Юге, нашим военным удалось выбить его в Харьковской области.
  • По данным генштаба, нашим защитникам удалось всего за 3 дня продвинуться почти на 50 километров.
  • ВСУ освободили из-под оккупации Балаклею. Вскоре ее подтвердил президент. Владимир Зеленский выложил видео, как над Балаклеей развевается украинский флаг.
  • Бои за Балаклею стали подлинным разгромом российской армии. Об этом свидетельствует разбросанная на дороге вражеская техника.

К теме – абсурдная реакция российского командира на освобождение Балаклеи: смотрите видео

 

Автор: Анастасія Лукашевська