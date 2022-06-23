Россияне разграбили аптеку близ оккупированной Горловки и цинично обвинить ВСУ в обстреле

Российские военные продолжают заниматься мародерством на временно оккупированных территориях Украины. Очередной случай произошел в поселке Гольмовский, что неподалеку от Горловки. Оба населенных пункта оккупированы российской армией.

Оккупанты сломали стену и вынесли из аптеки, что хотели

Местный гауляйтер Иван Приходько поспешил безосновательно обвинить Украину в обстреле поселка Гольмовский. Так называемый исполняющий обязанности "главы администрации" Горловки сказал, что украинский снаряд якобы упал в одном из дворов.

Кстати Боевики Донбасса говорят о 2 128 своих погибших, в России о потерях молчат, – разведка

Предатель отметил, что зафиксировано попадание в подстанцию, из-за чего оборваны кабели. Кроме того, по словам гауляйтера, была повреждена аптека. Он цинично переложил ответственность на Вооруженные Силы Украины, однако не объяснил логику удара по аптеке.

Источники 24 канала в спецслужбах сообщают, что на самом деле российские военные разграбили аптеку в оккупированном Гольмовском. Оккупанты сломали стену и вынесли, что хотели.

Захватчики даже поленились что-нибудь взорвать, чтобы прикрыться. По словам источника в украинских спецслужбах, так называемая местная оккупационная "власть" сказала молчать о мародерстве и традиционно говорит об обстрелах со стороны ВСУ.



Россияне временно оккупировали поселок Гольмовский / Скриншот карты боевых действий

В Донецке участились обстрелы и пожары

Украинские военные никогда не обстреливали населенные пункты Донецкой области и могли нанести только точечные удары по позициям оккупантов.

В июне в оккупированном Донецке стало нарастать количество обстрелов. В частности, 6 июня российские войска снова обстреляли Донецк, открыв огонь из направления Макеевки.

Похожий инцидент произошел 10 июня, когда вооруженные силы ударили по Донецку из его же окрестностей и обвинили в этом Украину.

Впрочем, местные жители не верят оккупантам и заявляют, что снаряды летели не с позиций ВСУ. Об этом дончане активно говорили в социальных сетях.

Захватчики пытаются отвлечь внимание местного населения от социальных проблем внутри оккупированного Донецка. Также они боятся восстания и хотят, чтобы местное население из-за страха отказалось от бунтов.

17 июня в оккупированном Донецке произошел пожар на военной базе россиян, из-за чего произошла детонация боеприпасов. Кроме того, россияне в очередной раз обстреляли Донецк, в результате чего снаряд прилетел в здание местной коллаборантки.

Очередные взрывы в Донецке раздавались 20 июня. Тогда на территории временно оккупированного Донецка вспыхнул склад с боеприпасами российских захватчиков.

Ранее – в Донецке загорелась военная база россиян: смотрите видео