Россияне обстрелами повредили очистные сооружения Василевки: подступы к объекту заминированы
Источник:Запорожская военная администрация
В городе Василевка Запорожской области оккупанты 15 апреля обстреляли объект критической инфраструктуры. Как следствие, там сейчас повреждены местные очистные сооружения.
Однако установить уровень разрушений пока невозможно. В Облводоканале это объяснили тем, что сейчас все подступы к объекту заминированы.
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Один населенный пункт без воды
Вероятно, во время атаки разрушили административное здание, где находилась лаборатория. Скорее всего, основные сооружения и оборудование для очистки стоков уцелели.
Однако остается и проблема электроснабжения на насосной станции. Поэтому пока нет поставок воды в поселке городского типа Степногорск.
Как решают эту проблему
Чтобы возобновить водоснабжение в этом поселке, уже начали диалог с Красным крестом Украины. В первую очередь водоканал хочет купить электростанции.
Это позволит запустить скважины и запустить насосную станцию. Поэтому люди, живущие в Степногорске, смогут получать воду хотя бы по 2 часа утром и вечером.
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