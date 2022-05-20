Россияне обстреливают границы Черниговщины и Сумщины: за сутки зафиксировали 8 новых атак
Источник:Оперативное командование "Север"
Российские оккупанты продолжают интенсивно обстреливать Украину с территории России. Большинство ударов принимают границы Черниговской и Сумской областей.
Соответствующую информацию опубликовала пресс-служба оперативного командования "Север". По данным ведомства, по состоянию на 16:00 20 мая россияне произвели около 8 минометных выстрелов.
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Какие населенные пункты обстреляли
Как пишет ОК "Север", около 14:35 наблюдатели зафиксировали 4 "прихода", из миномета калибра 120-миллиметров. Обстрелы прогремели в районе населенного пункта Гремяч .
Через 15 минут, примерно в 14:50, были зафиксированы еще 4 минометных "прихода" в район населенного пункта Середина-Буда.
Потерь среди личного состава и техники нет,
– отметили в ведомстве.
Ранее Госпогранслужба сообщила, что в пределах Черниговской и Сумской областей в течение ночи фиксировались единичные неприцельные выстрелы.
Россияне обстреляли неуправляемыми ракетами пограничную деревню на Сумщине
Недавно россияне обстреляли границу Сумской области неуправляемыми авиационными ракетами. Пограничники зафиксировали на окраине одного из сел Шосткинского района 5 разрывов. Пострадавших в результате обстрелов, к счастью, нет.
Россия ежедневно обстреливает границы Черниговской и Сумской областей: коротко
По данным украинских пограничников и Генштаба, Вооруженные силы России регулярно прибегают к провокациям на Сумщине и Черниговщине, ранее их выбили украинские войска. Интенсивность обстрелов выросла в мае – с начала месяца враг начал трясти по границе из всевозможного оружия.
- 16 мая российские кафиры нанесли шесть ударов по приграничным районам Сумской и Черниговской областей. Обстрел участка "Семеновка" на Черниговщине длился более 2 часов.
- 17 мая российские войска увеличили количество обстрелов, нанеся более 70 ударов по Сумской области. Кроме этого, кафиры начали бой на севере Шосткинского района.
- Вооруженным Силам Украины удалось остановить оккупантов , пытавшихся прорвать украинскую границу. Несмотря на это, вечером 17 мая обстрелы продолжились.
- 18 мая россияне из минометов и артиллерии снова обстреляли Шосткинский район . Вражеские войска открыли огонь с территории своего государства. Всего в течение 18 мая войска агрессора 7 раз обстреляли Сумщину и Черниговщину .
- 19 мая в Сумской области снова было неспокойно. Весь вечер российские кафиры обстреливали территорию вдоль границы .
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