Россияне обстреливают границы Черниговщины и Сумщины: за сутки зафиксировали 8 новых атак

Российские оккупанты продолжают интенсивно обстреливать Украину с территории России. Большинство ударов принимают границы Черниговской и Сумской областей.

Соответствующую информацию опубликовала пресс-служба оперативного командования "Север". По данным ведомства, по состоянию на 16:00 20 мая россияне произвели около 8 минометных выстрелов.

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Какие населенные пункты обстреляли

Как пишет ОК "Север", около 14:35 наблюдатели зафиксировали 4 "прихода", из миномета калибра 120-миллиметров. Обстрелы прогремели в районе населенного пункта Гремяч .

Через 15 минут, примерно в 14:50, были зафиксированы еще 4 минометных "прихода" в район населенного пункта Середина-Буда.

Потерь среди личного состава и техники нет,

– отметили в ведомстве.

Ранее Госпогранслужба сообщила, что в пределах Черниговской и Сумской областей в течение ночи фиксировались единичные неприцельные выстрелы.

Россияне обстреляли неуправляемыми ракетами пограничную деревню на Сумщине

Недавно россияне обстреляли границу Сумской области неуправляемыми авиационными ракетами. Пограничники зафиксировали на окраине одного из сел Шосткинского района 5 разрывов. Пострадавших в результате обстрелов, к счастью, нет.

Россия ежедневно обстреливает границы Черниговской и Сумской областей: коротко

По данным украинских пограничников и Генштаба, Вооруженные силы России регулярно прибегают к провокациям на Сумщине и Черниговщине, ранее их выбили украинские войска. Интенсивность обстрелов выросла в мае – с начала месяца враг начал трясти по границе из всевозможного оружия.

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