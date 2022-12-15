Россияне обстреляли инфраструктурные объекты Харьковщины: куда ударили
Российские оккупанты атаковали Харьковскую область. Власти призывали мирных жителей находиться в укрытиях, чтобы сохранить жизнь и здоровье.
Соответствующую информацию о ситуации в регионе 15 декабря рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Кроме того, местные жители слышали взрывы в областном центре.
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Какая ситуация в Харьковской области
По состоянию на 14:33 15 декабря глава ОВА сообщил, чтобы жители находились в укрытиях, ведь россияне наносили удары по области.
Ориентировочно в 14:33 Суспільне сообщило, что в Харькове раздался взрыв. Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил, что в Харькове раздались взрывы.
"Враг обстреливает инфраструктурные объекты", – заявил городской голова.
Он попросил всех быть максимально аккуратными и по возможности находиться в укрытиях.Важно. Тревога в регионе началась ориентировочно в 14:32, а отбой раздался ориентировочно в 15 часов 15 декабря.
Где еще звучали взрывы и из-за чего атаковал враг
Начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко сообщил, что в городе Дергачи слышны звуки взрывов.
Он призвал людей быть в укрытиях. Однако впоследствии уточнил, что прилеты на территории общины не зафиксировали.
Активист Сергей Стерненко рассказал, что россияне ударили по Харьковской области модифицированными зенитно-ракетными системами С-300.
Обстрел произвели из района населенного пункта Разумное - Крутой Лог Белгородской области (России - 24 канал),
– заявил Стерненко.
Глава Харьковской ОВА Сергей Синегубов подтвердил, что россияне ударили по области по С-300. Известно, что повредили складские помещения.
"Есть попадание в Холодногорский район Харькова", – заявил Синегубов.
По предварительным данным, люди не пострадали. Однако подробную информацию пообещал сообщить впоследствии.
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Важные новости из Харьковской области
- Российские оккупанты 13 декабря атаковали Харьковскую область. По данным Олега Синегубова, ударили по городу Купянск.
- К сожалению, во взрывную волну попал автомобиль скорой помощи. Враги ранили 54-летнего фельдшера.
- 9 декабря россияне атаковали пригород Харькова. Известно, что несколько российских ракет упали на территории Безлюдовской общины области. В селе Котляры горели сразу 2 частных дома.
- Также враг повредил жилой дом и 3 автомобиля. В огне были хозяйственная постройка и разбомбленный гараж на общей площади 150 квадратных метров.