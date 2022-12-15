Россияне обстреляли инфраструктурные объекты Харьковщины: куда ударили

Российские оккупанты атаковали Харьковскую область. Власти призывали мирных жителей находиться в укрытиях, чтобы сохранить жизнь и здоровье.

Соответствующую информацию о ситуации в регионе 15 декабря рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Кроме того, местные жители слышали взрывы в областном центре.

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Какая ситуация в Харьковской области

По состоянию на 14:33 15 декабря глава ОВА сообщил, чтобы жители находились в укрытиях, ведь россияне наносили удары по области.

Ориентировочно в 14:33 Суспільне сообщило, что в Харькове раздался взрыв. Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил, что в Харькове раздались взрывы.

"Враг обстреливает инфраструктурные объекты", – заявил городской голова.

Он попросил всех быть максимально аккуратными и по возможности находиться в укрытиях.

Где еще звучали взрывы и из-за чего атаковал враг

Тревога в регионе началась ориентировочно в 14:32, а отбой раздался ориентировочно в 15 часов 15 декабря.

Начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко сообщил, что в городе Дергачи слышны звуки взрывов.

Он призвал людей быть в укрытиях. Однако впоследствии уточнил, что прилеты на территории общины не зафиксировали.

Активист Сергей Стерненко рассказал, что россияне ударили по Харьковской области модифицированными зенитно-ракетными системами С-300.

Обстрел произвели из района населенного пункта Разумное - Крутой Лог Белгородской области (России - 24 канал),

– заявил Стерненко.

Глава Харьковской ОВА Сергей Синегубов подтвердил, что россияне ударили по области по С-300. Известно, что повредили складские помещения.

"Есть попадание в Холодногорский район Харькова", – заявил Синегубов.

По предварительным данным, люди не пострадали. Однако подробную информацию пообещал сообщить впоследствии.

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