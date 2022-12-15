Відповідну інформацію про ситуацію в регіоні 15 грудня розповів глава Харківської ОВА Олег Синєгубов. Окрім того, місцеві мешканці чули вибухи в обласному центрі.

Зауважте Авто відкинуло у сусідній двір: жахливі фото наслідків обстрілу передмістя Харкова

Яка ситуація на Харківщині

Станом на 14:33 15 грудня очільник ОВА повідомив, щоб жителі перебували в укриттях, адже росіяни завдавали ударів по області.

Орієнтовно о 14:33 Суспільне повідомило, що у Харкові пролунав вибух. Мер Харкова Ігор Терехов підтвердив, що в Харкові пролунали вибухи.

"Ворог обстрілює інфраструктурні об'єкти", – заявив міський голова.

Він також попросив усіх бути максимально акуратними та по можливості перебувати в укриттях.

Важливо. Тривога в регіоні почалась орієнтовно о 14:32, а відбій пролунав орієнтовно о 15 годині 15 грудня.

Де ще лунали вибухи та з чого атакував ворог

Начальник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко повідомив, що у місті Дергачі чутно звуки вибухів.

Він закликав людей бути в укриттях. Проте згодом уточнив, що прильотів на території громади не зафіксували.

Активіст Сергій Стерненко розповів, що росіяни вдарили по Харківській області модифікованими зенітно-ракетними системами С-300.

Обстріл здійснили з району населеного пункту Разумноє — Крутой Лог Білгородської області (Росії – 24 канал),

– заявив Стерненко.

Зауважте У Харківській області сапери знайшли "мінний коридор": як він працює та чим небезпечний

Важливі новини з Харківщини