Відповідну інформацію про ситуацію в регіоні 15 грудня розповів глава Харківської ОВА Олег Синєгубов. Окрім того, місцеві мешканці чули вибухи в обласному центрі.
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Яка ситуація на Харківщині
Станом на 14:33 15 грудня очільник ОВА повідомив, щоб жителі перебували в укриттях, адже росіяни завдавали ударів по області.
Орієнтовно о 14:33 Суспільне повідомило, що у Харкові пролунав вибух. Мер Харкова Ігор Терехов підтвердив, що в Харкові пролунали вибухи.
"Ворог обстрілює інфраструктурні об'єкти", – заявив міський голова.
Він також попросив усіх бути максимально акуратними та по можливості перебувати в укриттях.
Де ще лунали вибухи та з чого атакував ворог
Начальник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко повідомив, що у місті Дергачі чутно звуки вибухів.
Він закликав людей бути в укриттях. Проте згодом уточнив, що прильотів на території громади не зафіксували.
Активіст Сергій Стерненко розповів, що росіяни вдарили по Харківській області модифікованими зенітно-ракетними системами С-300.
Обстріл здійснили з району населеного пункту Разумноє — Крутой Лог Білгородської області (Росії – 24 канал),
– заявив Стерненко.
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Важливі новини з Харківщини
- Російські окупанти 13 грудня атакували Харківську область. За даними Олега Синєгубова, вдарили по місту Куп'янськ.
- На жаль, під вибухову хвилю потрапив автомобіль швидкої допомоги. Вороги поранили 54-річного фельдшера.
- 9 грудня росіяни атакували передмістя Харкова. Відомо, що декілька російських ракет впали на території Безлюдівської громади області. У селі Котляри горіли одразу 2 приватні будинки.
- Також ворог пошкодив житловий будинок та 3 автомобілі. У вогні були господарча споруда і розбомблений гараж на загальній площі 150 квадратних метрів.