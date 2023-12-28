По состоянию на сегодняшний день динамика несколько изменилась. Более 400 боеприпасов выпустили российские захватчики за 27 декабря. Такой информацией с 24 Каналом поделился депутат Херсонского областного совета и военнослужащий ВСУ Сергей Хлань, добавив, однако все равно чувствуется, что обстрелы вроде бы совсем не утихают.

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Какие населенные пункты страдают больше всего

Хлань рассказал, что вместе с областным центром оккупанты также терроризируют населенные пункты вдоль побережья Днепра. 28 декабря враг массово обстреливал Золотую Балку, Новотягинку и Великоалександровскую общину. Также 10 снарядов выпущено по маленькому селу Змиевка.

Эти населенные пункты страдают больше всего, потому что обстрелы ведутся со всего вида оружия: артиллерия, минометы и другие. В частности, сбрасывают взрывчатку с БПЛА на гражданских, которые передвигаются по улицам города – в Херсоне и Бериславе. Почти в каждом населенном пункте есть угроза для людей. В любой момент может разразиться артиллерийский снаряд прилететь беспилотник, начиненный взрывчаткой.

Также оккупанты начали применять баллистику против херсонцев, против мирного Херсона. Уже нет оружия, которое не использовали бы россияне,

– заметил военнослужащий ВСУ.

Россияне цинично заявляют об обстреле ж/д Херсона

Вечером 26 декабря россияне более двух часов атаковали Херсон по разному вооружению. Около 18:00 российская армия нанесла удар по железнодорожному вокзалу, на котором около 140 гражданских ждали отправления эвакуационного поезда.

Обратите внимание! В результате удара по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский, двое его коллег и двое гражданских ранены.

Цинично, что в пропагандистских чатах эту новость подали совсем иначе. Россияне писали, что обстреляли военный поезд, который будто бы перевозил технику и личный состав. Однако ни одного военного там не было. Единственное, что пострадало – это пассажирский поезд, содержащий эвакуационные вагоны из людей, желающих уехать в более безопасное место.

Программа бесплатной эвакуации работает в области. Постоянно формируются люди, которые соглашаются на безвозмездную эвакуацию, особенно несовершеннолетними детьми. И в этот момент был нанесен удар. А оккупанты рассказывают о каких-то военных, танках и оружии. Фактически, воюя с мирным населением,

– подчеркнул Сергей Хлань.

Террористическая атака россиян по железнодорожному вокзалу в Херсоне