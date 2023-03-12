Россияне применяют тактику двух обстрелов в Херсонской области

Ежедневно враг накрывает жилые кварталы Херсонской области. На днях оккупанты применили тактику двух ударов в одно место с небольшим временным перерывом.

Об этом в эфире 24 Канала сообщил редактор херсонского портала "Мост" Сергей Никитенко. Враг второй раз ударил по остановке общественного транспорта, когда собрались соответствующие службы.

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Никитенко сообщил, что 11 и 12 марта враг с особой интенсивностью обстреливает Херсонщину. В течение всей недели были зафиксированы прилеты в Херсоне и ближайших населенных пунктах, только понедельник был спокойным.

Стреляют из минометов, артиллерии, градов,

– добавил журналист.

Тактика русских

По словам Никитенко, в последние дни россияне попадают в остановки общественного транспорта в Херсоне. Более того, остановку на Корабельной площади враг обстрелял дважды.

Сначала нанесли удар, от которого погибли три человека. Спустя какое-то время туда приехали спасатели, военные, медики, журналисты, и именно в это время начался второй обстрел.

К счастью, от второго обстрела никто не пострадал, но было понятно, что это тактика россиян,

– сообщил журналист.

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