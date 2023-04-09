В канун праздника: оккупанты обстреливают заминированные земли Херсонщины, чтобы те детонировали дальше

Российские захватчики продолжают доказывать всему миру, что они настоящие террористы. Военные страны-агрессора умышленно бьют в Херсонской области по заминированным землям.

На этом во время телемарафона отметила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк, передает 24 Канал. Она отметила, что враг наносит такие удары для того, чтобы на этих землях продолжилась детонация.

Читайте также В Новой Каховке оккупанты закапывают на перекрестках бочки с неизвестным содержимым

Бьют по сельскохозяйственным угодьям

"Враг-террорист еще раз доказал, что у него нет ничего святого. Ведь даже сейчас, накануне такого большого праздника, продолжали обстреливать и бомбить правый берег", – отметила она.

Наталья Гуменюк добавила, что авиационные управляемые бомбы враг направил по Казацкому. Под обстрелы попали объекты инфраструктуры, которые помогают Херсону восстановиться после оккупации.

Речь идет об ударах по элеваторах, сельскохозяйственных землях. В частности, они бьют по участкам, которые еще не успели разминировать. В результате ударов происходит дальнейшая детонация того, что перед уходом покинули оккупанты.

То есть это классический пример терроризма. Не имея никаких военных объектов как цель, они уничтожают жизнь гражданских людей,

– подчеркнула Гуменюк.

Накануне спикер ОК "Юг" подчеркнула, что россиянам крайне беспокойно на оккупированной территории. Они понимают, что они нигде не могут чувствовать себя в абсолютной безопасности. И это лишает их возможности базироваться на одном месте.

Оккупанты вынуждены постоянно двигаться

По словам Гуменюк, враг на Юге пытается маневрировать силами и средствами. Это они делают, ведь понимают, что потеряют технику и боеприпасы в результате эффективной работы ВСУ, если будут засиживаться на одном месте.

"Они пытаются перемещать, менять дислокацию подразделений, поскольку уже переполнены лечебные учреждения ранеными, в том числе и на Херсонском направлении, на временно оккупированном левобережье", – сообщила спикер.

Гуменюк подчеркнула, что россияне на левом берегу Херсонской области перепрофилировали государственные учреждения медицины. Теперь они выполняют роль военных госпиталей.