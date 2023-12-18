Не безлюдный остров: как живет и работает Херсон в условиях постоянных обстрелов

Российские военные продолжают беспощадно бить по Херсону и близлежащим населенным пунктам. Больше всего страдают прибрежные села и города, в частности, Бериславского района.

Тревога в области может совсем не утихать, потому что россияне обстреливают территорию из разных спектров вооружения. Об этом 24 Каналу рассказала журналистка из Херсона Евгения Вирлич, добавив, что с августа – сентября по звукам изменились типы оружия, применяемые оккупантами.

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Однако, по словам журналистки, не изменилось одно – российские захватчики бьют буквально по одним и тем же населенным пунктам. Такое впечатление, что враг наносит удар туда, куда смог дотянуться. В основном россияне обстреливают именно гражданских: жилые кварталы, больницы и учебные заведения.

Через год системных обстрелов люди научились определять за звуком, когда надо прятаться. К счастью, люди это умеют делать. У нас навыки выживания стали такими, что после победы сможем обучать и преподавать,

– отметила журналистка из Херсона.

Какая ситуация с укрытиями

Вирлыч отметила, что в Херсонской области продолжают обустраивать хранилища. Впрочем, херсонцы научились жить без укрытий из-за постоянных обстрелов. Кроме того, сложно живому человеку круглый год сидеть в укрытии.

Простейшие бомбоубежища начали обустраивать после деоккупации правобережной Херсона, когда начались обильные атаки.

Сказать, что укрытий достаточно немного неправильно. Обстрелы идут 24/7. Если в начале обстрелов были в основном быстро возведены хранилища, защищавшие только от обломков, то сегодня понемногу обустраивают другие типы укрытий.

– подчеркнула Евгения Вирлич.

Во-первых, их на всех не хватает, что вполне естественно. Никто до 24 февраля 2022 не задумывался об обустройстве бомбоубежищ, хотя война продолжается с 2014 года.

Во-вторых, также оказывают существенное влияние "непрозрачные" закупки, осуществляемые для укрытий. Уже было несколько скандалов, тормозящих выполнение работ.

В-третьих, проблема, с которой сталкиваются в других общинах Украины – нет ответственных за укрытие. Часто хранилища бывают закрытыми во время тревог, а найти виновника очень сложно. Каждый такой случай – риск утраты человеческой жизни.

Какая ситуация с инфраструктурой

Евгения Вирлич рассказала, что инфраструктура в Херсонской области в основном работает – есть связь, свет и кое-где тепло. Однако, в общинах Бериславского района существуют значительные проблемы.

К примеру, в херсонском районе Остров очень большие проблемы с подачей тепла и воды. Эти проблемы не решаются, потому что постоянно идут обстрелы. Тактически починили, дали свет и воду, потом снова обстреляли и нет воды и тепла,

– подчеркнула журналистка.

В других районах Херсона иные проблемы: где-то перебило газовую трубу, где-то ударили по электрической подстанции. Все проблемы решаются точечно на местах попадания россиян.

В частных секторах люди самостоятельно устанавливают отопительные котлы скважины с водой.

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