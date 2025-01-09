Обстрелы не ослабляются: во что целят россияне на Херсонщине

В последние дни россияне активно обстреливают Херсон и область. Свои преступления они даже не скрывают, а хвастаются ими в социальных сетях и в оккупационных каналах.

Журналистка из Херсона Евгения Вирлич рассказала 24 Каналу, что захватчики выкладывают много видео, на которых видно, как они "охотятся" с дронов на гражданских. Также публикуют кадры с последствиями своих ударов.

Смотрите также Из 61 оккупанта уцелели только 11: Россия несет большие потери, штурмуя правый берег Днепра

Что под прицелом врага

Оккупанты очень активно обстреливают именно гражданских. Речь идет о гражданских автобусах, каретах скорой помощи. Например, 6 января они сбросили дрон на маршрутку, в которой находились люди. Погиб человек.

Также россияне обстреливают левый берег, который является оккупированным. Это делают для того, чтобы исказить информацию и обвинить в ударах Вооруженные Силы. На правом берегу постоянно целятся в гражданскую инфраструктуру: водопроводы, газопроводы. Очевидно, захватчики намеревались оставить людей без тепла, но не рассчитали, что на юге зимы достаточно теплые.

Страдает общественный транспорт, особенно электро, потому что обстрелы всегда сопровождаются перебитием контактных линий. Поэтому обстрелы не ослабляют, а отдельной проблемой является FPV-дроны,

– подчеркнула Евгения Вирлич.

Областная военная администрация просит сообщать о зафиксированных в небе дроны, чтобы потом можно было предупредить о них местных. Российские беспилотники летают над Херсоном и областью довольно далеко. Они переносят взрывчатку, мины с лепестками и разбрасывают их по городу.

Тактика повторных обстрелов

Россияне предупреждают, что могут наносить удары по службам, которые будут ликвидировать последствия обстрелов. Такой тактики не придерживаются постоянно, но повторные удары фиксируют часто. Враг этого не стесняется и открыто подтверждает.

Но стоит отметить очень мощную работу наших Сил обороны Украины. Они делают все для того, чтобы помешать россиянам атаковать повторно,

– подчеркнула журналистка.

Однако, к сожалению, такие случаи случаются. Более того, оккупанты знают, что коммунальщики, экстренные службы в Херсоне реагируют очень оперативно. За годы постоянных обстрелов они научили делать все возможное и враг хочет этим воспользоваться.