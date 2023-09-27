Херсонская область страдает от российских обстрелов: как местные власти предупреждают об опасности

Российские оккупанты продолжают терроризировать освобожденный правый берег Херсонской области. Ни одна ночь не проходит без обстрелов. А в последнее время враг все чаще сбрасывает управляемые авиабомбы.

Об этом 24 Каналу рассказала журналистка из Херсона Евгения Вирлич. Местные жители сообщают о новых звуках – так называемом "тихом" обстреле.

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Обстрелы Херсона

Из-за постоянных обстрелов власти Херсонской области пытаются заранее предупреждать местных жителей об опасности, чтобы они успевали спрятаться в безопасные места. В частности, чиновники руководствуются сообщениями от военных.

Потому что тревога – это только на авиаобстрел. А ствольная артиллерия и тому подобные обстрелы происходят без тревоги. Поэтому если есть информация от военных, ОВА и МВА стали предупреждать о возможных обстрелах,

– объяснила журналистка.

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Россияне постоянно бьют по объектам критической инфраструктуры, пытаясь их уничтожить и сделать невыносимой жизнь местных жителей этой зимой.

В частности, по данным главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, за минувшие сутки враг совершил 119 обстрелов. Оккупанты попали по жилым кварталам, учебным заведениям, территории заводов, медицинскому учреждению в Бериславе. Ранения получили 12 человек. Утром 27 сентября оккупанты ударили из авиации вблизи Николаевки Бериславского района.

"Кроме этого российская пропаганда продвигает мнение, что они "вернут" Херсон и Берислав, но это исключенный вариант. Все, кто живет на местах, понимают – их деоккупировали и это не повторится. Но они (россияне – 24 Канал) делают жизнь невыносимой, чтобы показать, мол, во время оккупации этого было меньше. Этой цели они не достигают. Местные говорят: переживем обстрелы, чтобы не было россиян", – рассказала Евгения Вирлич.

Она добавила, что особенно усугубляется российская агрессия от сообщений об успехе ВСУ на фронте. А также последние события во временно оккупированном Крыму.

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