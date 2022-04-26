Россияне обстреливают Херсонскую область залповым огнем: фото последствий

Российские оккупанты обстреливают Херсонскую область из реактивных систем залпового огня. Под удар попадает гражданская инфраструктура.

Херсонщину обстреливают из запрещенного оружия

Россияне целятся туда, где нет позиций украинских военных. Они намеренно обстреливают инфраструктуру и жилые дома в населенных пунктах Херсона.

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При этом враг использует запретные кассетные боеприпасы. Тем самым он наводит панику среди людей.

В результате обстрелов пострадавших среди гражданских не обнаружили, но информацию и детали выясняем,

– рассказали военные.

Оперативное командование "Юг" призвало местное население ответственно относиться к сигналу о тревоге. Когда раздаются сирены, нужно немедленно спрятаться в укрытии. Выходить можно только после получения сообщения об отбое тревоги.

Последствия обстрелов Херсонщины / Фото оперативного командования "Юг"

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