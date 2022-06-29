В Николаеве разрушили зерновой склад, в Одесской области попали в побережье, – ВСУ об обстрелах Юга

Российские оккупанты продолжают терроризировать Юг. Враг обстрелял Николаевщину и попал в зерновой склад.

Захватчики на Юге обстреливают подразделения ВСУ. Кроме того, враг открывает огонь по мирным населенным пунктам.

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В результате обстрела Николаева на северной окраине разрушен жилой дом и зерновой склад. Вспыхнувший из-за этого пожар оперативно ликвидировали. Один человек получил легкие осколочные ранения,

– говорится в сообщении.

Обстрел Одесской области

Также российские захватчики ударили по Одесской области. В ОК "Юг" заявили, что одну ракету удалось сбить. Остальные – испытывали на прочность береговую линию южной части области.

К счастью, обошлось без пострадавших. Главным образом благодаря тому, что доступ к побережью на этих территориях был закрыт.

Достижения ВСУ на Юге

Людей просят не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Когда сообщают об опасности, нужно немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. Возвращаться к своим делам можно только после поступления сообщения об отбое воздушной тревоги.

Украинские защитники и защитницы продолжают оборонять Юг Украины. В ОК "Юг" сообщили, что в течение суток 28 июня украинские ракетно-артиллерийские подразделения ликвидировали 22 российских оккупантов. Также удалось уничтожить:

"Ураган" – реактивную систему залпового огня;

3 единицы бронированной и 5 – другой автомобильной техники;

2 склада боеприпасов.

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