Россияне обстреливали Донбасс из "Градов" и ранили ребенка: фото последствий

19 апреля 2022 , 11:14
Читати новину українською

Только за сутки оккупанты 21 раз обстреляли Донбасс. В результате ударов погибли 5 мирных жителей, еще 6 ранены, среди них — ребенок.

Разрушения получили по меньшей мере 40 гражданских объектов. В частности, жилые дома, церковь, учебное заведение, коммунальная инфраструктура, административные здания.

Важно Оккупанты ночью хаотично обстреливали Николаев: есть значительные разрушения и 10 пострадавших

Что обстреляли

Россияне нанесли удары по Мариуполю, Авдеевке, Угледару, Лиману, Краматорску, Марьинке, Красногоровке, Великой Новоселке, Новгородскому, Нью-Йорку, Луганскому, Шандриголовому, Никольскому, Торскому, Заречному, Раздольному, Берестовому.

Враг лупил по мирным ракетами, реактивными системами залпового огня "Град", танками, тяжелой артиллерией.

Полицейские открыли уголовные производства относительно нарушения законов и обычаев войны и посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Разрушения в Донецкой области / Фото Нацполиции:

 

Руйнувань зазнали щонайменше 40 цивільних об'єктів. Зокрема, житлові будинки, церква, заклад освіти, комунальна інфраструктура, адміністративні будівлі.

Важливо Окупанти вночі хаотично обстрілювали Миколаїв: є значні руйнування і 10 постраждалих

Що обстріляли

Росіяни завдали ударів по Маріуполю, Авдіївці, Вугледару, Лиману, Краматорську, Мар'їнці, Красногорівці, Великій Новосілці, Новгородському, Нью-Йорку, Луганському, Шандриголовому, Нікольському, Торському, Зарічному, Роздольному, Берестовому.

Ворог гатив по мирних з ракет, реактивних систем залпового вогню "Град", танків, важкої артилерії.

Поліцейські відкрили кримінальні провадження щодо порушення законів і звичаїв війни та посягання на територіальну цілісність і недоторканість України.

Руйнування на Донеччині / Фото Нацполіції:

 

Автор: Ольга Музика