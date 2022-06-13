Россияне обстреливали Харьков запрещенными кассетными боеприпасами – Amnesty International

Российские захватчики коварно обстреливают Харьков, в том числе и кассетными боеприпасами. Они запрещены в мире, потому что наносят чрезмерные повреждения и оказывают неизбирательное действие.

Использование кассетных боеприпасов в Харькове подтвердила организация Amnesty International.

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В разных районах Харькова Amnesty International обнаружила обломки кассетных боеприпасов 9Н210/9Н235. Исследователи также зафиксировали множественные удары, в частности, выразительные сколы на земле, соответствующие ожидаемым следам от кассетных боеприпасов 9Н210/9Н235.

Врачи двух харьковских больниц показали исследователям Amnesty International гранулы, которые они изъяли из пострадавших в результате обстрела кассетными боеприпасами.

Враг беспощадно обстреливает Харьков

Как сказал городской голова Харькова Игорь Терехов 10 июня, в последние недели интенсивность обстрелов города уменьшилась, однако враги применяют сейчас более мощные бомбы и ракеты. Нынешние разрушения, которые терпит город, очень значительны.

По городу стали использовать бомбы и ракеты большей мощности. И те разрушения, которые есть сегодня, очень и очень серьезные,

– заметил Терехов.

Цель врага, по словам мэра, дестабилизировать ситуацию в городе. Россияне хотят, чтобы в Харькове не работали предприятия, а людей охватила паника. Тем не менее, Терехов заверил, что харьковчане – мужественные люди, которые начали возвращаться к работе.

Что такое кассетные бомбы и почему они так опасны

Международное гуманитарное право запрещает использовать оружие, которое наносит чрезмерные повреждения или имеет неизбирательное действие. К таким средствам ведения войны относятся:

химическое и биологическое оружие,

противопехотные мины,

кассетные боеприпасы.

У правозащитных организаций есть многочисленные доказательства использования Россией кассетных бомб в Украине: и во время полномасштабного вторжения, и в ходе войны на Донбассе.

Кассетный боеприпас – это особый вид авиабомбы, отличающейся тонкими стенками. Она состоит из наконечника, корпуса, полой формы-оболочки. Эту форму наполняют мелкими осколками, авиаминами, минами разного назначения (противотанковые, противопехотные, зажигательные). В одном боеприпасе общая масса такой опасной утвари может составлять до 10 килограмма.

Как пояснила старшая исследовательница отдела Human Rights Watch по вопросам оружия Бонни Догерти , кассетные боеприпасы угрожают гражданскому населению по двум причинам, в частности:

они поражают широкую площадь, не отличая солдат от мирных жителей;

не все миниснаряды взрываются сразу при ударе. До четверти суббоеприпасов могут оставаться на земле и представлять опасность для гражданского населения в течение месяцев, лет или даже десятилетий после конфликта.

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