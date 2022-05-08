Россияне обстреляли 19 населенных пунктов в Донецкой области и 25 раз обстреливали Луганщину

Ситуация на Востоке остается крайне сложной, враг продолжает попытки наступления, которые сопровождаются интенсивными обстрелами.

Обстрелы в Донецкой области

В ведомстве отметили, что за сутки в Донецкой области российские оккупанты обстреляли 19 населенных пунктов. Стражи порядка все эти случаи задокументировали.

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Среди мирных жителей есть погибшие и раненые. Разрушения претерпели не менее 85 гражданских объектов – жилые дома, производственные предприятия, две школы и лицей, объекты жизнеобеспечения,

– заявили в полиции.

Какие населенные пункты обстреляли оккупанты в Донецкой области

Мариуполь;

Бахмут;

Авдеевка;

Константиновка;

Дружковка;

Марьинка; Железное; Угледар; Северск; Святогорск; Малотарановка; Дробышево; Камышин; Новокалиново Очеретинской ТГ;

Звановка Звановской ТГ;

Нью-Йорк;

Константиновка Марьинского района;

Сидорово Святогорской ТГ;

Дроновка Бахмутского района.

Обстрелы в Луганской области

7 мая российские захватчики 25 раз обстреляли населенные пункты Луганщины, в результате погибли и ранены мирные жители. Полиция документирует и собирает доказательства военных преступлений.

74 день военнослужащие, нацгвардейцы, полицейские, медики продолжают бороться за свободу и независимость на родной Луганщине. Они Герои настоящего, которые рискуют собственной жизнью и здоровьем ради спасения другой,

– заявили правоохранители.

Они отметили, что российские оккупанты специально готовят по жилым кварталам и местам, где скрываются гражданские люди.

Какие города больше всего пострадали

В Северодонецке и Рубежном артиллерийскими обстрелами повреждены многоэтажки. В ночь с 7 на 8 мая российские военные обстреляли село Шипилово. Разрушен двухэтажный дом, есть вероятность, что под завалами оказались люди.

Какое оружие использовали оккупанты

Враг обстреливал мирное население из авиации, ракетных установок, реактивных систем залпового огня "Смерч", танков, тяжелой артиллерии.

Правоохранители возбудили дело по статье нарушения законов и обычаев войны Уголовного кодекса Украины.

Ранее глава Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщал, что в области остаются около 50 тысяч мирных жителей. К сожалению, сейчас не возможна эвакуация, потому что российские оккупанты обстреливают транспорт. Выйти из области можно только пешком, что также очень опасно.

Важно – Россия может попытаться оцепить Северодонецк, как Мариуполь, – Гайдай