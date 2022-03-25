Россияне обстреляли 8 населенных пунктов в Донецкой области: среди погибших и раненых – дети

За сутки обстрелов оккупационных войск 8 населенных пунктов Донбасса подверглись обстрелам. В результате ударов поврежден как минимум 21 гражданский объект.

Об этом говорится в оперативной сводке полиции Донбасса на 25 марта 2022 года. По данным Национальной полиции Украины, повреждены жилые дома и электросеть. Есть жертвы. Среди погибших и раненых – дети.

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Ситуация в Донецкой области: что известно

В течение 24 марта самыми горячими точками Донбасса остались Мариуполь, Марьинка, Краматорск. Также сообщили об обстрелах Красногоровки, Авдеевки, Новомихайловки, Долины и Пришиба.

Враг по-прежнему обстреливает мирное население из авиации. Известно, что для этого вражеские войска используют реактивную систему залпового огня Град и артиллерийское оружие.

В результате обстрелов погибли двое детей, еще трое – травмированы.

Полицейские открыли уголовное производство за нарушение законов и обычаев войны.

Пожары в Авдеевке

Ночью "градами" оккупантов повреждены три улицы в Авдеевке, где загорелись массовые пожары.

Нацполиция обещает привлечь виновных к ответственности за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

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