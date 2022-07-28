Оккупанты 4 раза ударили по Бахмуту кассетными боеприпасами: по меньшей мере 3 погибших

русские оккупанты обстреляли Бахмут на Донетчине. В результате атаки врага повреждены по меньшей мере 12 домов, погибли люди.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко написал, что россияне совершают новые и новые военные преступления. Кстати, накануне 27 июля российские военные попали в гостиницу в Бахмуте.

Читайте также В треугольнике Славянск – Северск – Бахмут ВСУ показывают тактические чудеса, – военный эксперт

россияне атаковали Бахмут

Бахмут снова под российским огнем – сегодня россияне обстреляли город четыре раза из "Ураганов",

– написал Кириленко.

По состоянию на 20:47 28 июля известно о по меньшей мере 3 погибших и 3 раненых, однако на месте еще работали спасатели. Кроме того, российские оккупанты:

по предварительной информации, – применили кассетные боеприпасы;

повредили 6 многоквартирных и 6 частных домов.

Павел Кириленко заверил, что россияне будут отвечать за все свои преступления в Украине.

Оккупанты атаковали Бахмут / Фото Павла Кириленко

Последние новости Донбасса

27 июля российские оккупанты атаковали Бахмут. В результате обстрела загорелся гараж, фура, которая была на стоянке. Погибших и пострадавших нет.

Кроме того, россияне в ночь на 27 июля попали в гостиницу и частично разрушили здание.

По данным спасателей, удалось спасти мужчину, которого госпитализировали в лечебное учреждение. К сожалению, работники ГСЧС нашли одного погибшего человека.

Смотрите также – советник главы ОП Михаил Подоляк назвал главные причины нападения россии на Украину: видео