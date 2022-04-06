Россияне обстреляли Балаклею: три человека погибли
Источник:Офис Генпрокурора
Сегодня, 6 апреля, оккупанты совершили очередной артиллерийский обстрел по жилым домам в Балаклее Харьковской области.
В офисе Генпрокурора сообщили, что в результате обстрела погибли три человека. Дома мирных жителей частично разрушены.
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Прокуратура уже начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.
Ранее, 3 апреля, российские оккупанты обстреляли один из эвакуационных автобусов, приехавших за людьми в Балаклею, в результате этого водитель погиб. Автобус должен был вывезти персонал и пациентов районной больницы.
Напомним, Балаклея временно оккупирована рашистами. Глава города Иван Столбовой пошел на сотрудничество с оккупантами.
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