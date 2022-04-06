В офісі Генпрокурора повідомили, що внаслідок обстрілу загинуло троє осіб. Будинки мирних мешканців частково зруйновано.

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Прокуратура вже розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Раніше, 3 квітня, російські окупанти обстріляли один з евакуаційних автобусів, який приїхав за людьми у Балаклію, внаслідок цього водій загинув. Автобус мав вивезти персонал та пацієнтів районної лікарні.

Нагадаємо, Балаклія наразі тимчасово окупована рашистами. Очільник міста Іван Столбовий пішов на співпрацю з окупантами.

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