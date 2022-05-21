Россияне обстреляли более 40 городов и сел на Донбассе: по меньшей мере 7 погибших, есть ранены

Российские захватчики в течение 21 мая обстреляли более 40 городов и сел в Донецкой и Луганской областях. Известно о не менее 7 погибших.

Группировка Объединенных сил сообщила, что враг применяет боевую авиацию, а также реактивные системы залпового огня. Кроме того, захватчики изготавливали из ствольной артиллерии крупных калибров, танков и минометов разных систем.

Обратите внимание на то, что хаотические захоронения и летние дожди могут привести к эпидемкатастрофе в Мариуполе.

Российские кафиры нанесли ракетно-бомбовые удары по мирным жилым кварталам, а также – гражданским объектам инфраструктуры.

Оккупанты обстреляли более 40 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили более 30 гражданских объектов,

– говорится в сообщении.

В частности, в результате действий оккупантов пострадали:

13 жилых домов;

4 завода;

научно-производственное заведение;

институт иностранных языков;

железнодорожная станция;

музыкальная школа;

две пожарно-спасательные части;

участок газопровода;

высоковольтная линия электросетей;

кладбище;

ряд хозяйственных и складских помещений.

Только в Донецкой области погибли по меньшей мере 7 гражданских людей. Кроме того, известно о семи пострадавших. Данных по Луганской области пока нет.

Украинские герои отбили 9 атак

В течение 21 мая украинские защитники и защитницы ООС отразили 9 атак российских оккупантов. По данным Группировки Объединенных сил, на 4 локациях продолжаются бои с захватчиками.

Украинские защитники и защитницы нанесли врагу значительные потери. Удалось уничтожить:

5 танков;

4 артиллерийские системы;

10 единиц боевой бронированной техники;

2 вражеских автомобиля.

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один беспилотный летательный аппарат. Речь идет о типе "Орлан-10".

ВСУ уничтожили технику кафиров, которая гнала по Северодонецку

По состоянию на 21 мая российские кафиры сосредоточились на Восточном направлении. Враг пытается захватить Северодонецк. Украинские защитники и защитницы продолжают защищать родную землю.

Герои оперативно уничтожили вражескую технику , которая разрушила местный мост и катила по Северодонецку. Новость сообщил Сергей Гайдай – глава Луганской ОВА.

"Скоро наказание пришло! Гвардейцы уничтожили вражескую технику, которая разрушила Павлоградский мост и обстреливала Северодонецк", - написал Гайдай.

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