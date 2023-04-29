Умер в собственной кровати: российская атака убила мужчину в Черниговской области
Источник:Полиция Черниговской области
Ночью россияне снова атаковали Черниговскую область. К сожалению, погиб мужчина. Также ранения получил подросток.
29 апреля россияне мощно обстреляли пограничную деревню Черниговской области. Россияне попали по жилым домам, когда люди еще спали. Следователи Новгород-Северского райотдела полиции собирают доказательную базу военных преступлений россиян.
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В результате обстрела есть погибший и раненый
В результате вражеской атаки по Семеновской общине погиб 63-летний местный житель. Во время обстрела он мирно спал в своей постели.
Также ранения получил 14-летний подросток, ему повредило руку. Полицейские под обстрелами его эвакуировали и передали медикам.
29 апреля около 4 утра в полицию поступило сообщение о мощном обстреле одного из пограничных сел. Сотрудники группы реагирования патрульной полиции Новгород-Северщины вместе с медиками и спасателями сразу же выехали на помощь,
– говорится в сообщении.
Уже 12 часов российские захватчики продолжили обстреливать пограничные деревни из ствольной артиллерии. Повреждены и разрушены дома, хозяйственные постройки и автомобили местных жителей. Один из взрывов убил коня на территории частного хозяйства. Многие населенные пункты района остались обесточенными.
Правоохранители открыли производство за нарушение законов и обычаев войны
Следователи Новгород-Северского райотдела полиции собирают доказательную базу военных преступлений российских захватчиков. Ведомости внесли в Единый реестр досудебных расследований.
Также следователь полиции открыл производство по части 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины – нарушение законов и обычаев войны.