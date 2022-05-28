Россияне обстреляли Чернобаевку: пострадали супруги, а их сын погиб
Источник:"Общественное"
Оккупанты в очередной раз обстреляли Чернобыевку. Поскольку ВСУ осилить не могут, то издеваются над местными жителями. В частности, вечером 27 мая в результате вражеских обстрелов пострадала целая семья.
Мужчина и женщина получили ранения, а их сын погиб. Об этом журналистам рассказали местные жители.
Гауляйтер закрывает Херсонщину на выезд и переходит на московское время.
В результате действий кафиров семья потеряла сына. У матери погибшего оторвало руку, а ее муж получил переломы.
Погиб под завалами родительского дома
Согласно сообщению Херсонской областной прокуратуры , в результате обстрела погиб 33 человек. Ракета попала прямо в дом и он погиб под завалами родительского дома.
Всего в результате этого обстрела ранения разной степени тяжести получили 6 человек. В то же время уровень повреждения инфраструктуры еще определяют.
Областная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.
Что нужно знать о ситуации в Чернобаевке
- В настоящее время Чернобаевка находится под оккупацией россиян. Люди живут под постоянными обстрелами. Российские военные обворовывают дома и похищают людей, в общине не хватает необходимых лекарственных средств.
- Известно, что в деревне пострадало не менее 200 жилых домов . Оккупанты неоднократно обстреливали Чернобыевку градами и кассетными бомбами.
- В начале мая россияне захватили в плен голову Чернобаевки Игоря Дударя и его заместителя Евгения Родионова, а 8 мая назначили оккупационную администрацию, главой которой стал Юрий Турулев. 12 мая стало известно, что Родионова освободили из плена .
- Законные работники Чернобыевского сельского совета отказались сотрудничать с оккупантами . В знак протеста они покинули захваченное административное здание, но продолжили работать дистанционно.
- Но ВСУ продолжают наносить потери оккупантам под Чернобаевкой. 16 мая стало известно, что украинские воины ударили по вражеским силам противника в Чернобаевке в 20-й раз .
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