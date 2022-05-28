Россияне обстреляли Чернобаевку: пострадали супруги, а их сын погиб

Оккупанты в очередной раз обстреляли Чернобыевку. Поскольку ВСУ осилить не могут, то издеваются над местными жителями. В частности, вечером 27 мая в результате вражеских обстрелов пострадала целая семья.

Мужчина и женщина получили ранения, а их сын погиб. Об этом журналистам рассказали местные жители.

Гауляйтер закрывает Херсонщину на выезд и переходит на московское время.

В результате действий кафиров семья потеряла сына. У матери погибшего оторвало руку, а ее муж получил переломы.

Погиб под завалами родительского дома

Согласно сообщению Херсонской областной прокуратуры , в результате обстрела погиб 33 человек. Ракета попала прямо в дом и он погиб под завалами родительского дома.

Всего в результате этого обстрела ранения разной степени тяжести получили 6 человек. В то же время уровень повреждения инфраструктуры еще определяют.

Областная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

Что нужно знать о ситуации в Чернобаевке

В настоящее время Чернобаевка находится под оккупацией россиян. Люди живут под постоянными обстрелами. Российские военные обворовывают дома и похищают людей, в общине не хватает необходимых лекарственных средств.

Известно, что в деревне пострадало не менее 200 жилых домов . Оккупанты неоднократно обстреливали Чернобыевку градами и кассетными бомбами.

В начале мая россияне захватили в плен голову Чернобаевки Игоря Дударя и его заместителя Евгения Родионова, а 8 мая назначили оккупационную администрацию, главой которой стал Юрий Турулев. 12 мая стало известно, что Родионова освободили из плена .

Законные работники Чернобыевского сельского совета отказались сотрудничать с оккупантами . В знак протеста они покинули захваченное административное здание, но продолжили работать дистанционно.

Но ВСУ продолжают наносить потери оккупантам под Чернобаевкой. 16 мая стало известно, что украинские воины ударили по вражеским силам противника в Чернобаевке в 20-й раз .

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