Россияне обстреляли Харьков: целили по инфраструктуре, было 4 прилета

Российские захватчики 14 января нанесли террористический удар по Харькову. Игорь Терехов заявил, что, по предварительным данным, было 4 прилета.

Воздушная тревога продолжалась с 07:39 до 08:12. В городе временно прекратили движение по линиям метрополитена. Но очень скоро сообщили о восстановлении.

Обратите внимание Детали об обстреле от Харьковской ОВА

Детали об обстреле от Харьковской ОВА

Олег Синегуб рассказал, что враг атаковал Индустриальный район. оккупанты ударили рэкетами С-300. На месте прилета работают экстренные службы.

Данных о пострадавших на данный момент, к счастью, нет.

Враг обстреливает Харьковскую область

Российские захватчики продолжают обстреливать Харьковскую область. В частности, захватчики атаковали: Купянск, Волчанск, Двуречную, Гряниковка, Стрелечью, Огурцово.

В результате обстрела из РСЗО пгт Двуречная Купянского района повреждены частные дома. Погибли 2 женщины,

– говорится в сообщении.

Кроме того, есть пострадавшие.

В ОК "Юг" рассказали, что Россия готовится к новой атаке

Редакция 24 канала выражает соболезнования родным погибших.

Наталья Гуменюк – спикер Оперативного командования "Юг" – рассказала, что страна-террористка готовится к новой ракетной атаке по Украине. Страна-террористка на середину января проводит тренировки теми бомбардировщиками и воздушными ракетоносителями, которые обычно применяют для массированных ракетных атак.

"Проведение такого слаженства может свидетельствовать о том, что готовится новая волна военной операции. В частности в воздухе", – заявила представитель ОК "Юг".

Кроме того, несмотря на шторм, оккупанты пытаются выводить ракетоносители.