В результате обстрела, к счастью, жертв и пострадавших нет. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.
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По словам Тимошенко, в результате обстрела на Печенежской дамбе разрушен верхний шлюз. Впрочем, нашим специалистам не впервой преодолевать подобные последствия "русского мира".
Похожая ситуация уже была преодолена в Кривом Роге. Мы знаем, что делать. Все будет оперативно восстановлено. Ситуация вполне контролируемая!
– подчеркнул заместитель руководителя ОП.
Россияне активно обстреливают дамбы в Украине
- 14 сентября россияне ударили по Кривому Рогу и попали по дамбе Карачуновского водохранилища. Из-за этого местным жителям более 20 улиц настойчиво советовали эвакуироваться.
- 15 сентября было зафиксировано два "прилета" в районе гидротехнических сооружений. К счастью, обошлось без жертв.
- Кстати, захватчики ударили сразу 7 ракетами Х-22 с самолетов стратегической авиации.
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