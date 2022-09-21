Внаслідок обстрілу, на щастя, жертв та постраждалих немає. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

До теми Росіяни намагалися зруйнувати дамбу Печенізького водосховища: де вона розташовується – карта

Окупанти завдали удару по Харківщині

За словами Тимошенка, внаслідок обстрілу на Печенізькій дамбі зруйновано верхній шлюз. Втім, нашим фахівцям не вперше долати подібні наслідки "руського міра".

Схожа ситуація вже була подолана в Кривому Розі. Ми знаємо що робити. Все буде оперативно відновлено. Ситуація цілком контрольована!

– наголосив заступник керівника ОП.

Росіяни активно обстрілюють дамби в Україні

14 вересня росіяни вдарили по Кривому Рогу й поцілили по дамбі Карачунівського водосховища. Через це місцевим жителям понад 20 вулиць наполегливо радили евакуюватись.