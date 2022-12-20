Оккупанты беспощадно обстреляли Херсон и область: два человека погибли

Враг продолжает терроризировать мирное население Украины. В частности, оккупанты снова обстреляли Херсонскую область.

За прошедшие сутки российские захватчики обстреляли территорию Херсона. 42 раза Били из артиллерии, РСЗО, минометов, танков, также по области нанесен ракетный удар.

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Очередной терроризм российских оккупантов

Враг попал в жилой квартал в Херсоне. Также есть попадание в объект критической инфраструктуры, образовательное учреждение, здание ХОГА, частные и многоквартирные дома.

Глава областной военной администрации Ярослав Янушевич сообщил, что в результате очередной атаки российских войск есть жертвы среди гражданского населения.

За прошедшие сутки россияне убили 2 человека, 3 человека получили ранения разной степени тяжести.

Что известно об обстрелах Херсона: последние новости