Оккупанты беспощадно обстреляли Херсон и область: два человека погибли
Источник:Ярослав Янушевич
Враг продолжает терроризировать мирное население Украины. В частности, оккупанты снова обстреляли Херсонскую область.
За прошедшие сутки российские захватчики обстреляли территорию Херсона. 42 раза Били из артиллерии, РСЗО, минометов, танков, также по области нанесен ракетный удар.
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Очередной терроризм российских оккупантов
Враг попал в жилой квартал в Херсоне. Также есть попадание в объект критической инфраструктуры, образовательное учреждение, здание ХОГА, частные и многоквартирные дома.
Глава областной военной администрации Ярослав Янушевич сообщил, что в результате очередной атаки российских войск есть жертвы среди гражданского населения.
За прошедшие сутки россияне убили 2 человека, 3 человека получили ранения разной степени тяжести.
Что известно об обстрелах Херсона: последние новости
- Российские оккупанты практически каждый день обстреливают деоккупированную территорию Херсонщины и сам Херсон. Они сознательно избивают по гражданской инфраструктуре.
- Утром 19 декабря оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон. Вражеские снаряды попали в здание Херсонской ОВА.
- Кроме того, 18 декабря в результате вражеских обстрелов погиб один из жителей Бериславщины. Еще 5 человек – получили ранения.
- 15 декабря захватчики попали ракетой в пункт помощи Красного Креста. Известно о погибшей волонтере и парамедикине.
- Заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский отметил, что оккупанты преимущественно стреляют из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов.
- Однажды захватчики ударили 86 раз из разного вооружения. Потому Соболевский рекомендует людям временно эвакуироваться из города.