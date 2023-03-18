Россияне ударили кассетными боеприпасами по ритуальной службе в Краматорске: есть погибшие

Россияне 18 марта обстреляли Краматорск Донецкой области кассетными боеприпасами. В результате атаки погибли и ранены.

По меньшей мере 2 человека погибли и 5 ранены. Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко рассказал, что это оперативные данные на 17:15.

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Что известно об атаке

Русские попали в парк Бернацкого и ритуальную службу. По предварительной информации, повредили десяток жилых домов и несколько автомобилей.

Кириленко подчеркнул, что оккупанты целенаправленно били по городу, поскольку украинский Краматорск — один из самых больших раздражителей для россиян.

За все преступления захватчики будут отвечать.



Обстрел Краматорска / Фото Донецкой ОВА



Последствия обстрела / Фото Донецкой ОВА

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