Россияне ударили кассетными боеприпасами по ритуальной службе в Краматорске: есть погибшие

18 марта 2023, 18:10
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Павел Кириленко

Россияне 18 марта обстреляли Краматорск Донецкой области кассетными боеприпасами. В результате атаки погибли и ранены.

По меньшей мере 2 человека погибли и 5 ранены. Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко рассказал, что это оперативные данные на 17:15.

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Что известно об атаке

Русские попали в парк Бернацкого и ритуальную службу. По предварительной информации, повредили десяток жилых домов и несколько автомобилей.

Кириленко подчеркнул, что оккупанты целенаправленно били по городу, поскольку украинский Краматорск — один из самых больших раздражителей для россиян.

За все преступления захватчики будут отвечать.


Обстрел Краматорска / Фото Донецкой ОВА


Последствия обстрела / Фото Донецкой ОВА

Предыдущий обстрел Краматорска

  • Россияне утром 14 марта ударили по центру Краматорска. Ракета попала в многоквартирные дома, где находились мирные люди.
  • Известно, что 9 человек получили ранения, один пострадавший скончался.
  • В результате атаки было повреждено 25 многоквартирных и один частный дом, детский сад, музей и здание Сбербанка, 2 авто.
  • Вечером 1 февраля Россия также атаковала Краматорск. Они ударили баллистической ракетой "Искандер-К" и попали в жилой дом в центре города. В результате атаки 4 человека погибли. Еще 8 получили ранения.

Автор: Ольга Музика