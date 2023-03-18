Россияне ударили кассетными боеприпасами по ритуальной службе в Краматорске: есть погибшие
Источник:Павел Кириленко
Россияне 18 марта обстреляли Краматорск Донецкой области кассетными боеприпасами. В результате атаки погибли и ранены.
По меньшей мере 2 человека погибли и 5 ранены. Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко рассказал, что это оперативные данные на 17:15.
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Что известно об атаке
Русские попали в парк Бернацкого и ритуальную службу. По предварительной информации, повредили десяток жилых домов и несколько автомобилей.
Кириленко подчеркнул, что оккупанты целенаправленно били по городу, поскольку украинский Краматорск — один из самых больших раздражителей для россиян.
За все преступления захватчики будут отвечать.
Обстрел Краматорска / Фото Донецкой ОВА
Последствия обстрела / Фото Донецкой ОВА
Предыдущий обстрел Краматорска
- Россияне утром 14 марта ударили по центру Краматорска. Ракета попала в многоквартирные дома, где находились мирные люди.
- Известно, что 9 человек получили ранения, один пострадавший скончался.
- В результате атаки было повреждено 25 многоквартирных и один частный дом, детский сад, музей и здание Сбербанка, 2 авто.
- Вечером 1 февраля Россия также атаковала Краматорск. Они ударили баллистической ракетой "Искандер-К" и попали в жилой дом в центре города. В результате атаки 4 человека погибли. Еще 8 получили ранения.