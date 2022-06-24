Россияне обстреляли Криворожский район из "Ураганов"
Источник:телеграмм Валентина Резниченко
Российские военные не дали спокойно поспать жителям Криворожского района. Ночь на 24 июня прошла с тревогами и обстрелами.
Последствия обстрелов области
Российские кафиры били по району из реактивных систем залпового огня "Ураган". К счастью, никто из местных жителей не пострадал.
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Ночь и с тревогами и с обстрелами. Враг снова ударил по Криворожскому району – из "Ураганов". Попал по двум общинам – Гречаноподовской и Широковской. Люди, к счастью, не пострадали. В Широковской общине есть разрушения,
– рассказал глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
В то же время руководитель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что снаряды из "Градов" попали в поля, так что обошлось без разрушений.
Села Шестерня Широковского общества враг обстрелял кассетными боеприпасами. В результате атаки одно здание частично разрушено.
"По состоянию на эту минуту ситуация в области контролируемая. Российских оккупационных войск на Днепропетровщине нет", – подчеркнул Лукашук.
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- Российская армия пытается разминировать порт в оккупированном Бердянске. Все потому, что они желают использовать его в логистических целях.
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- Поздним вечером 23 июня в Запорожской области и в Харькове раздались звуки взрывов . Это произошло во время воздушной тревоги. Утром на следующий день в Запорожской ОВ сообщили, что в областном центре "прилетов" не было. Русские обстреляли пригород из реактивных систем залпового огня. В результате атаки повреждения испытала инфраструктура одного из населенных пунктов региона. Информации о жертвах или пострадавших среди населения пока нет.
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