Россияне обстреляли многие населенные пункты Донецкой области: есть жертвы
15 апреля 2022 , 09:34Читати новину українською
Сейчас по всей линии фронта Донецкой области продолжаются бои. Кроме этого, за прошедшие сутки Россия вновь обстреливала мирные города региона.
Среди гражданских есть убитые и раненые. Такую информацию предоставили в ежедневной сводке областных военных администраций для Офиса Президента.
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Какие города атаковали
За прошедшие сутки россияне обстреливали:
- Мариуполь,
- поселок городского типа В. Новоселка,
- село Заречное,
- город Угледар,
- город Краматорск и населенный пункт Краматорского района,
- город Бахмут.
В результате обстрелов погибли 3 человека. Еще 7 – ранены. В то же время в Красногоровке загорелся дом, на месте с утра работает ГСЧС.
Тем временем в Мариуполе украинские военные оказывают сопротивление врагу несмотря на блокаду, которая продолжается с 1 марта.
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