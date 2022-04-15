Россияне обстреляли многие населенные пункты Донецкой области: есть жертвы

Сейчас по всей линии фронта Донецкой области продолжаются бои. Кроме этого, за прошедшие сутки Россия вновь обстреливала мирные города региона.

Среди гражданских есть убитые и раненые. Такую информацию предоставили в ежедневной сводке областных военных администраций для Офиса Президента.

К теме На Донбассе за сутки защитники отбили 8 атак врага, уничтожили 4 танка и 6 БТР

Какие города атаковали

За прошедшие сутки россияне обстреливали:

Мариуполь,

поселок городского типа В. Новоселка,

село Заречное,

город Угледар,

город Краматорск и населенный пункт Краматорского района,

город Бахмут.

В результате обстрелов погибли 3 человека. Еще 7 – ранены. В то же время в Красногоровке загорелся дом, на месте с утра работает ГСЧС.

Тем временем в Мариуполе украинские военные оказывают сопротивление врагу несмотря на блокаду, которая продолжается с 1 марта.

Вас может заинтересовать – Путин отомстит за "Москву"?: смотрите видео