Враг ночью продолжил обстреливать Николаевщину: разрушены жилые дома

Оккупанты массированно атаковали Николаевскую область ракетами и дронами. По информации военных, враги ударили 31 декабря по жилым районам областного центра "Искандерами".

Об этом 1 января рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Он отметил, что враги вчера выпустили по домам людей 6 ракет типа "Искандер".

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"В 14:00 Николаев подвергся вражескому ракетному обстрелу. Разрушены 2 жилых дома, повреждены еще 12 жилых домов и 3 учебных заведения. Также произошел пожар на территории гаражного кооператива", – рассказал Ким.

Он добавил, что россияне ранили 7 человек. Кроме этого, оккупанты повредили примерно 20 гаражей. Из-за обстрелов возникли пожары. Спасателям удалось оперативно ликвидировать их.

Разрушают дома в области

Вчера в 23:34 и сегодня с 04:10 россияне били по портовой Очаковской общине. Захватчики разрушили и повредили жилые многоэтажные дома, предприятие. Из-за обстрела возникли 4 пожара. Информацию о последствиях атаки уточняют. К счастью, раненых нет.

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Кроме этого, 1 января, в 04:50 под огнем был населён пункт Куцурубской общины. Россияне повредили жилой дом. Раненых нет.

Ким отметил, что в Первомайском, Баштанском и Вознесенском день и ночь были относительно спокойными.

Атака дронов

Воздушное командование "Юг" сообщило, что вчера, 31 декабря, с 22:00 до 23:30 враг атаковал регион дронами-камикадзе. Противовоздушная оборона сбила над Николаевщиной 7 Shahed-136.