В Николаеве раздались взрывы: в области объявили тревогу

13 августа 2022 , 20:21
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Суспильне Николаев

российские оккупанты продолжают обстреливать прифронтовые города. Особую активность они проявляют в отношении Николаева, вновь оказавшегося под огнем врага.

российские оккупанты продолжают обстрелы Николаева. Враг пытается нанести разрушения городу, который ему не удалось и не удастся захватить.

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Взрывы в Николаеве и тревога в области

Жители Николаева сообщили, что слышали взрыв. Они начали раздаваться после 20:00.

В 20:10 на территории Николаевской области объявили воздушную тревогу.

Война россии против Украины: последние новости

  • Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел разговор с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Они сверили потери россиян в войне против Украины. По оценке Залужного, наша героическая армия уже уничтожила пятую часть оккупантов, которых россия бросила на войну против Украины.
  • В Мариуполе раздался очень мощный взрыв, всколыхнувший весь город. Потери врага пока неизвестны. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что операцию удалось реализовать благодаря невероятному мастерству партизан.
  • россияне пытаются восполнить свои потери не только в живой силе, но и в технике. Они так лихорадочно работают, что даже запретили работникам уходить в отпуск.

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Автор: Ярослав Сиваківський