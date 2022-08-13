В Николаеве раздались взрывы: в области объявили тревогу

российские оккупанты продолжают обстреливать прифронтовые города. Особую активность они проявляют в отношении Николаева, вновь оказавшегося под огнем врага.

российские оккупанты продолжают обстрелы Николаева. Враг пытается нанести разрушения городу, который ему не удалось и не удастся захватить.

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Взрывы в Николаеве и тревога в области

Жители Николаева сообщили, что слышали взрыв. Они начали раздаваться после 20:00.

В 20:10 на территории Николаевской области объявили воздушную тревогу.

Война россии против Украины: последние новости

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел разговор с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Они сверили потери россиян в войне против Украины. По оценке Залужного, наша героическая армия уже уничтожила пятую часть оккупантов, которых россия бросила на войну против Украины.

В Мариуполе раздался очень мощный взрыв, всколыхнувший весь город. Потери врага пока неизвестны. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что операцию удалось реализовать благодаря невероятному мастерству партизан.

россияне пытаются восполнить свои потери не только в живой силе, но и в технике. Они так лихорадочно работают, что даже запретили работникам уходить в отпуск.

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