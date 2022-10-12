Оккупанты обстреливают Никополь зажигательными боеприпасами: видео военного преступления
Источник:Евгений Евтушенко
Россияне вечером 11 октября снова обстреляли Никополь. Захватчики используют зажигательные боеприпасы.
Так, в ход шли зажигательные боеприпасы и РСЗО. Об этом сообщил глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко.
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Евтушенко обнародовал видео с мощными взрывами. Там указанное время обстрела – 21:57, однако чиновник добавил, что город оккупанты обстреливали еще утром.
Радует, что в ответ сразу прилетело,
– добавил глава РВА.
Обстрелы Никополя: видео
Над городом – яркие вспышки света. Это собственно следы зажигательных боеприпасов.
Видео обстрела Никополя:
Предыдущий обстрел Никополя
Евтушенко ранее сообщал, что ночью россияне накрыли огнем РСЗО и тяжелой артиллерии 4 общины.
Больше всего пострадала Красногригорьевская, поскольку там разрушены и повреждены около трех десятков жилых домов, хозяйственные постройки, автомобили, линии газо- и водоснабжения. К счастью, люди не пострадали. В Никополе повреждены автозаправочная станция и магазин. Люди тоже целые.
Кроме того, 8 октября Никополь впервые атаковали дроны-камикадзе. Они летали над городом дважды за утро.
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