Россияне обстреляли Новоданиловку и заминировали местность возле Каменной Могилы под Мелитополем

Российские оккупанты продолжают обстреливать украинские города. В Новоданиловке они уничтожили частный дом и магазин.

Кроме этого, захватчики заминировали местность вблизи Каменной Могилы. Сейчас они роют окопы у заповедника.

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В Запорожье россияне обстреливают и минуют населенные пункты

Российские оккупанты обстреляли Новоданиловку Пологовского района. Вражеские обстрелы уничтожили частный дом, магазин и мотоблок с прицепом. Кроме того, с выходных в селе нет газоснабжения, электричества и водоснабжения.

Местные жители рассказали, что населенный пункт находится на грани гуманитарной катастрофы. Многие уже выехали, однако есть и те, которые не хотят покидать свои дома.

На Мелитопольщине российские оккупанты заминировали местность вблизи Каменной Могилы, роют окопы в селах, находящихся вблизи заповедника, а на источниках села Терпение обустраивают свой лагерь,

– рассказали в Запорожской ОВА.

Захватчики пытаются закрепиться на Запорожье и предотвратить партизанское движение сопротивления в Мелитопольском районе.

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