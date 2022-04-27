Окрім цього, загарбники замінували місцевість поблизу Кам'яної Могили. Наразі вони риють окопи біля заповідника.

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На Запоріжжі росіяни обстрілюють та мінують населені пункти

Російські окупанти обстріляли Новоданилівку Пологівського району. Ворожий обстріл знищив приватний будинок, магазин та мотоблок із причепом. Окрім цього, від вихідних у селі немає газопостачання, електрики та водопостачання.

Місцеві жителі розповіли, що населений пункт перебуває на межі гуманітарної катастрофи. Багато людей вже виїхали, однак є й ті, які не хочуть покидати свої оселі.

На Мелітопольщині російські окупанти замінували місцевість поблизу Кам'яної Могили, риють окопи у селах, що знаходяться поблизу заповідника, а на джерелах села Терпіння облаштовують свій табір,

– розповіли у Запорізькій ОВА.

Загарбники намагаються закріпитися на Запоріжжі та запобігти партизанському руху спротиву в Мелітопольському районі.

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