Так, за даними Запорізької обласної військової адміністрації, росіяни брешуть місцевому населенню, що ракети летять з української сторони.

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Російські ракети прилетіли у Василівку

Як повідомили у вечірньому зведенні Запорізької ОВА, сили протиповітряної оборони збили сьогодні ракету в районі села Спасівка. Утім в деяких регіонах знешкодити ворожі снаряди не вдалося.

Зокрема, російські ракети прилетіли сьогодні у Василівку.

Таким чином окупанти вкотре намагаються переконати мирних мешканців у своїй відвертій брехні, ніби по цивільних ведуть вогонь Збройні Сили України,

– пишуть у телеграм-каналі ОВА.

Адміністрація додає, що жителі Василівки не вірять подібним провокаціям.

Зверніть увагу, російські окупанти обстріляли Запоріжжя близько 7 години ранку. Дві крилаті ракети пролетіли біля Запорізької АЕС. Це могло призвести до ядерної катастрофи.



Карта бойових дій, станом на ніч проти 27 квітня / Скриншот 24 каналу

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