Так, по данным Запорожской областной военной администрации, россияне врут местному населению, что ракеты летят с украинской стороны.

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Российские ракеты прилетели в Васильевку

Как сообщили в вечерней сводке Запорожской ОВА, силы противовоздушной обороны сбили сегодня ракету в районе села Спасовка. Впрочем, в некоторых регионах обезвредить вражеские снаряды не удалось.

В частности, российские ракеты прилетели сегодня в Васильевку.

Таким образом оккупанты в очередной раз пытаются убедить мирных жителей в своей откровенной лжи, будто по гражданским ведут огонь Вооруженные Силы Украины,

– пишут в телеграм-канале ОВА.

Администрация добавляет, что жители Васильевки не верят подобным провокациям.

Обратите внимание, российские оккупанты обстреляли Запорожье около 7 часов утра. Две крылатые ракеты пролетели мимо Запорожской АЭС. Это могло привести к ядерной катастрофе.



Карта боевых действий, по состоянию на ночь на 27 апреля / Скриншот 24 канала

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