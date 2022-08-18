Под завалами общежития Харькова могут находиться до 5 человек: поиски продолжаются

русские оккупанты ежедневно бьют по Харькову. Захватчики обстреляли общежития в разных районах города. Спасатели до сих пор продолжат вытаскивать людей из-под завалов.

Уже сообщали о трех погибших, среди них и ребенок, и почти двух десятках раненых в Слободском районе города. Об этом в прямом эфире 24 каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко.

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По ее словам, всего в больницах Харькова было около 30 раненых, некоторых уже отпустили домой. Однако есть люди в тяжелом состоянии, поскольку одно крыло в здании полностью разрушено.

Жительница разрушенного взрывом дома рассказала, что от ее подъезда ничего не осталось. Ее соседи были вынуждены выбираться через окно, поскольку завалило входы и выходы.

Пятеро соседей у нас было в подъезде. Одна женщина в больнице лежит с поломанной ногой вместе с ее мамой. А так, мы живы пока,

– со слезами на глазах рассказала Людмила.

Кроме этого, количество погибших в результате ракетного удара россиян ночью 17 августа по общежитию в Харькове возросло до 7 человек – трехэтажка практически полностью разрушена. Под завалами может быть еще от 2 до 5 человек.

День траура

Завтра, 19 августа, в горсовете Харькове, а также в Краснограде заявили о дне траура по всем погибшим от рук россиянам.

Всего в области за минувшие сутки, из-за вечерних и утренних "прилетов", к сожалению, погибли 12 человек.

Оккупанты утром обстреляли Харьков

На рассвете 18 августа российские захватчики обстреляли Харьков. Под прицелом находились два района города – Слободской и Холодногорский. Взрывов было не меньше пяти.

В Холодногорском районе в результате атаки вспыхнуло админздание. По данным ГСЧС, дом уже начал обрушиваться. Возле него горит примерно 1,5 десятка машин.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате вражеского удара возник не один, а несколько пожаров. По состоянию на 10 утра было известно о 3 жертвах и 18 раненых. В частности, в Слободском районе пострадали дети.

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